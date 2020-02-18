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Уверенно идем к "миру": появилась жесткая фотожаба на "слуг народа"

вторник, 18 февраля 2020, 16:41
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В сети высмеяли фотожабой действия президентской партии "Слуга народа".

Картинку опубликовал блогер Александр Бабак на своей Facebook-странице.

На рисунке изобразили народных депутатов, которые идут с флагом своей фракции прямо в бездну. Политики падают с обрыва в пропасть.

"Мы уверенно идем к миру", - подписал автор свою фотожабу.

Напомним, ранее в интернете опубликовали очередные фотожабы, которые были посвящены народным депутатам от "Слуги народа". В частности, люди пошутили на тему вручения "Оскара", которое состоялось 10 февраля.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фотожабой идею главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии о поставке воды в аннексированный Крым в обмен на отступление российских войск с Донбасса.

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