Жара до +9 и солнце: синоптики порадовали весенним прогнозом посреди февраля

Синоптики дали свежий прогноз погоды на вторник, 19 февраля, - в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет ясно и без осадков.

Температура воздуха в Украине:

на западе +5+9 градусов;

на востоке +3+7 градусов;

на севере +3+7 градусов;

на юге и в Крыму +5+10 градусов;

в центре Украины и Киеве +5+7 градусов;

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.