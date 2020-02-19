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Нужно ли украинцам платить налог на банковские карточки: появилось детальное разъяснение

среда, 19 февраля 2020, 16:14
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Фото: Facebook

Украинцев напугали слухами о том, что граждан страны заставят декларировать все свои доходы на банковских карточках, а затем платить с них налоги. В Государственной фискальной службе заверили, что таких действий предпринято не будет.

Как сообщает "Апостроф", издание "Сегодня" выяснило в ведомстве, что налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Так, там пояснили, что при налогообложении карточек люди платили бы налоги даже с доходов, которые таковыми не являются. К примеру, налогами бы облагались даже долги, которые возвращал должник на карту банка.

Экономист Александр Охрименко рассказал изданию, что в Украине и правда налогу подлежат все доходы граждан: не только денежные, но и в виде подарков в денежных знаках. Он отмечает, что даже букет цветов от знакомого тоже "доход", от стоимости которого надо вычесть сумму налога. Очевидно, что вряд ли кто-то над этим задумывается, но на бумаге это так.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин пояснил, что администрирование большого количества столь мелких налогов сталкивается с огромными техническими трудностями.

По его словам, массовое декларирование породит много проблем. В зоне риска на сегодня немногие, считает аналитик. Прежде всего те, кто продает товары на крупные суммы.

"До практического тотального контроля над счетами украинцев у властей пока не дошли руки. А вот те, кто вступил в конфликт с законом, сразу попадают в зону риска", – разъяснил Охрименко.

Напомним, что отныне родители новорожденных могут оформить все необходимые услуги за 20 минут с программой е-Малятко, которую презентовали в Киеве.

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