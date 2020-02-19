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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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В Тернополе жестоко избили двух женщин: полиция ищет нападавших, видео момента ЧП

среда, 19 февраля 2020, 20:55
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В Тернополе группа мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, напали и избили двух работниц с рынка на улице 15 Апреля, 3Г.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Неизвестные нарушали общественный порядок и стучали по ролетах торговых киосков.

Пострадавшие попросили дебоширов не уничтожать чужое имущество.

Инцидент произошел вечером 23 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Ранее "Апостроф" сообщал, Наталья Кулиш, которую на днях избили в воинской части в Одесской области, могла дать ложные показания из-за личной обиды.

Напомним, в Киеве толпа напала на ветерана войны в Донбассе, о чем в социальной сети сообщил сам пострадавший Николай Ворошнов.

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