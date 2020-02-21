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Будет тепло, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 21 февраля

пятница, 21 февраля 2020, 06:20
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Фото: Николаевские новости

В пятницу, 21 февраля, на территории Украины сохранится теплая, плюсовая температура воздуха, однако на западе и востоке страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки прогнозируются в западных областях, а также на востоке — в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. В остальных регионах Украины погода будет облачной.

Воздух в Украине прогреется днем от 4 до 7 градусов выше нуля. Теплее всего будет в южных и центральных областях. Самые низкие температуры ожидаются на востоке. Ветер будет южный и южно-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем прогнозируют от 6 до 7 градусов тепла днем и от -1 до +1 градуса ночью.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды.

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