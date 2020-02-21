Как сейчас выглядит криворожский двор, в котором вырос Зеленский: эксклюзивные фото

Двор в Кривом Роге, где вырос президент Владимир Зеленский, ничем особенно не отличается от тысяч таких же.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Дом гаранта находится по адресу улица Мыстецька, 13. В народе подобные постройки называют "муравейники", из-за количества этажей и квартир в нем.

На снимках можно заметить, что это обыкновенный двор, требующий ремонта. В подъездах установлены домофоны, а в доме работаю магазины.

Рядом с многоэтажкой соорудили крытую беседку. В ней наклеили плакаты, повесили зеркала, поставили стол и скамейки для отдыха. Также рядом расположены гаражи.

Отметим, что Зеленский ходил в школу №95, которая находится ближе к дому. Сейчас уже школа находится в статусе гимназии.

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Напомним, папа и мама Владимира и по сей день проживают в той квартире, в том же дворе.

Как сообщал "Апостроф", журналисты узнали, как живут родители президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге.