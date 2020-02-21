В поезде "Киев-Москва" обнаружили подозрение на коронавирус: последние подробности

В российском городе Брянск с поезда "Киев-Москва" сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданка Китая пересекла украинскую границу 20 февраля. По данным ГПСУ, во время пограничного оформления ей сообщили об ограничении пропуска граждан Китая сопредельной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку.

”Военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья, на что получили ответ в отсутствии его ухудшение. По внешним признакам больной женщина также не выглядела”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе, ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

Позже выяснилось, что подозрение на коронавирус у китаянки не подтвердилось.

В Мининфраструктуры сообщили, что из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализировали 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин). Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.

В отцепленном вагоне находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопление и санитарные условия отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.

После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров, будет принято решение об их дальнейшем следовании и по возвращению вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске.

Как ранее сообщал "Апостроф", генералы в отставке Игорь Романенко и Николай Маломуж высказались за усиление контроля на границе с Россией и готовность перекрыть границу из-за угрозы коронавируса.