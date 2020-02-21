Журналисты показали огромные владения украинского олигарха из Приднестровья: видео

Журналисты узнали, что приднестровский олигарх-сепаратист Виктор Гушан владеет особняком в "Украинской Венеции" - в городке Вилково Одесской области, в соседнем с Приднестровьем регионе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Как выяснилось, Гушан владеет значительным количеством недвижимости и бизнесом в Украине, не только под Одессой. И по данным журналистов, он регулярно наведывается в свои украинские владения и даже имеет украинское гражданство.

Владения особняком в Вилково около реки Дунай подтвердили и местные жители. Также люди рассказали, что у него на территории стоит башня мобильной связи. Также еще две он разместил на границе с Румынией.

Частный остров с особняком арендовала фирма "Шериф". Это экономический гигант на территории "Приднестровской молдавской республики" (ПМР) - региона Молдовы, еще с 90-х годов контролируется Россией и где официально дислоцируются российские военные. "Шериф" - неофициальное название группы компаний, которая принадлежит одному из самых богатых там бизнесменов Виктору Гушану.

Частную территорию Гушана никто из местных жителей не видел. Особняк находится за высоким забором. Соседи, не показывая лица, немного рассказали журналистам о владельце дома.

"Он если приехал, то приехал с охраной, сел в лодку и поехал. Я его еще ни разу не видела... Вы же видите, какой забор: там не видно ничего", - рассказала местная жительница, которая попросила не указывать ее имя.

Но охранник владений рассказал, что Гушан приезжает в Вилково на отдых раз или даже два раза в неделю. Мужчина также подтвердил, что вышеупомянутая башня, которую журналисты заметили еще с воды - принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно адрес в Вилково Виктор Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома".

Этот особняк - не единственное имущество, которое имеет собственник одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджет непризнанного Приднестровья Виктор Гушан на украинском берегах. В центр Вилково можно увидеть еще почти 50 соток земли, принадлежащей непосредственно ему.

Также Гушан имеет в этих краях еще один особняк на острове Лимба. Там находится еще одна башня - это частная наблюдательная башня охотничьих угодий приднестровского бизнесмена. Охрана не разрешила журналистам высадится на остров, так как хозяина нет дома. Но с высоты на территории можно увидеть: сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий.

Кроме того, также у Гушана есть владения и в самой Одессе. Его территория находится в закрытом городке "Савиньйон". Дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней, охранной Виктор Гушан приобрел в феврале 2014 года.

Также Гунаш имеет и землю под Киевом. Однако, назначение того участка по документам - для сельскохозяйственных нужд. А согласно украинским законам, право иметь такие земли в собственности имеют только граждане Украины.

Как сообщал "Апостроф", на российской Рублевке живут украинские политики времен сбежавшего экс-президента Виктора Януковича, которые получили дорогие земли от РФ.