Зима продолжается: в сети показали впечатляющие фото заметенных снегом Карпат

В сети показали свежие фотографии заснеженных склонов украинских Карпат, куда уже практически через неделю придет весна. В частности, здесь показали пейзаж на горе Поп Иван Черногорский. Из-за мелкого снега видимость в окрестностях была сильно затруднена.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 7:30 21.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер юго-западный 10-11 м/с, облачно, мелкий снег", - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, что настоящая зима в Карпатах продолжается, хотя она и пришла сюда с опозданием.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети публиковали впечатляющее фото заснеженных украинских Карпат, с сугробами и снежными заносами.