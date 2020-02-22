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Барин народа и холопы: в сети появилось видео перепалки депутата в Кременчуге с электриками

суббота, 22 февраля 2020, 14:57
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В Полтавской области разоблачили отношение депутата Городского совета Кременчуга Дениса Терещенко к рабочему народу.

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Програма Плюс".

В Кременгуче нардеп начал ругаться с сотрудниками "Полтаваоблэнерго". На видео попали кадры, как политик рассказывает коммунальщикам, что он барин. Когда ему отметили, что так себя нельзя вести, ведь он "слуга народа", тот заявил, что он "хозяин народа".

Терещенко обращался к ремонтникам, которые выполняли свою работу, с угрозами. Мужчины успели включить камеру, которая записала часть перепалки. Народный избранник пообещал поставить работников "Полтаваоблэнерго" раком и начал кричать на них за то, что они вновь приступили к работам без документов.

В ответ один из сотрудников также не смолчал и попросил не обзываться. В конце Терещенко решил подогреть ситуацию еще больше, обозвав работников "нелюдями", что, несомненно, разъярило автора видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве на сессии областного совета произошла потасовка между депутатами.

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