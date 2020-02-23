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Чернее черного: странное видео непогоды в Киеве

воскресенье, 23 февраля 2020, 18:29
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В воскресенье, 23 февраля, заметили странные изменения в погоде Киеве.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как небо затмевают темные тучи, которые не дают прохода солнцу, которому явно сейчас не время в февральские холодные дни.

В тоже время, скопившиеся тучи, явно не свидетельствуют о приближающемся снеге, а скорее, о приближающейся весне.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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