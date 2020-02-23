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Страшнее всех вирусов! Сеть взорвал коммунистический "шабаш" в Запорожье, фото

воскресенье, 23 февраля 2020, 07:40
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В Запорожье в честь советского праздника - Дня защитника отечества, который празднуют 23 февраля, устроили странное мероприятие, на которое позвали ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщает общественный активист Иван Минченко в Facebook.

"На фото Запорожье сегодня. У каждого конечно свои специфические вкусы во время ролевых вечеринок, но это мероприятие выходит за пределы половых извращений (депутату Евгению Шевченко "искренние" приветствие от коммунистов. Призрак коммунизма сейчас такой, и уверенно удаляется в небытие от глаз наблюдателей" , - написал он.

"Доброй ночи и сладких снов. Славный город Запорожье сегодня. А вы говорите короновирус... Здесь я колеблюсь диссертацию защищать или нет", - пишет офицер ВСУ Антолий Штефан Штирлиц.

Украинцы возмущены фото и таким поведением жителей Запорожья, о чем активно пишут в сети.

"Бабки просто на свидание таким образом приглашают, ну типа на вечеринку кому за ...", "Коронавирус гуманнее, дает хоть какой-то шанс на выздоровление", "Это просто капец, старые калоши сказки "русского мира" снова хотят возродить, а в Запорожье каждый второй коллаборационист", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля, когда в РФ отмечают День защитника отечества, анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

В прошлом году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский поздравил 23 февраля украинцев с отмененным праздником.

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