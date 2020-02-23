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Заставляют праздновать детей: на Донбассе и в Криму провели "фееричную" акцию к 23 февраля

воскресенье, 23 февраля 2020, 22:26
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Фото: Фото из открытых источников

На территории временно оккупированных Крыма и Донбасса детей заставляют праздновать 23 февраля.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях.

Дети, одетые в пилотки маршировали и пели песню о "праздник" и "защитников", держа в руках фото боевиков. А на стене разместили надпись "Растим патриотов. 23", выполненного в цветах триколора "ДНР".

В Крыму ситуация еще более катастрофичная: детей наряжают в военную форму, дают в руки автоматы, учат стрелять. Украшают залы для "празднования" теми же красными звездами, а еще - красными флагами с серпом и молотом.

"Знаете, мы относительно спокойно реагировали, когда где-то в России делали календари с детьми в военной форме, но это крик души. Потому что это уже такое дно, не сравнить ни с чем. Их больной фантазии нет предела", - комментирую фото в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

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