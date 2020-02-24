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Герои не умирают: сеть растрогал стих матери погибшего бойца ООС о сыне

понедельник, 24 февраля 2020, 12:14
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Убитая горем мама бойца ВСУ Сергея Рацуна Мария написала трогательный стих, адресованый погибшему в прошлом месяце на Донбассе сыну.

Об этом сообщает 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Просила я тебе синок,

не йди, бо там стріляють,

а ти все говорив: "Матуся я все знаю".

А там в окопі сонечко сідало,

мені сказали, що тебе не стало.

А в грудях в мене серце калаталось,

що в сина мого, життя обірвалось.

Торкнулась я тебе, а ти холодний,

живіт запав, мабуть синок голодний,

матуся плаче, а роки минають.

Мій син Герой, Герої не вмирають...", - написала мама бойца.

Напомним, что 44-летний боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун погиб 5 января в результате вражеских обстрелов на Донбассе.

Ранее " Апостроф" сообщал, что в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, который потерял ногу на Донбассе, однако дома его ждал сюрприз - жена родила сына.

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