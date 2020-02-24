Герои не умирают: сеть растрогал стих матери погибшего бойца ООС о сыне

Убитая горем мама бойца ВСУ Сергея Рацуна Мария написала трогательный стих, адресованый погибшему в прошлом месяце на Донбассе сыну.
Об этом сообщает 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Просила я тебе синок,
не йди, бо там стріляють,
а ти все говорив: "Матуся я все знаю".
А там в окопі сонечко сідало,
мені сказали, що тебе не стало.
А в грудях в мене серце калаталось,
що в сина мого, життя обірвалось.
Торкнулась я тебе, а ти холодний,
живіт запав, мабуть синок голодний,
матуся плаче, а роки минають.
Мій син Герой, Герої не вмирають...", - написала мама бойца.
Напомним, что 44-летний боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун погиб 5 января в результате вражеских обстрелов на Донбассе.
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