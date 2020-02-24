Глава Минздрава в необычном костюме навестила украинцев из Китая: фото и видео

Одетая в специальный защитный костюм и в маске из прозрачного пластика, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведала в медицинском центре в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя.

На своей Facebook-странице чиновница объяснила причину такой защитной одежды.

"Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которую я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил", - написала Зоряна Скалецкая.

Министр посетила комнаты на втором и третьем этажах санатория, где находятся на карантине граждане, эвакуированные из зараженного коронавирусом китайского города Уханя.

По ее словам, единственные жалобы, которые она услышала, касались только некоторых бытовых вопросов, которые будут решаться.





"Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения ОРВИ нет", - подчеркнула министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео передачи еды эвакуированным из Китая в санатории в Новых Санжарах.