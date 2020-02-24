Насирова внезапно восстановили на топ-должности в ГФС: появилась меткая фотожаба

Апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы, в сети на это отреагировали новой фотожабой с участием чиновника.

Так, суд признал, что отстранение Насирова в марте 2017 года и его увольнение в начале 2018 года были незаконными. Уволен он был якобы по причине сокрытия иностранного (британского) гражданства.

Таким образом, в случае прекращения судебных споров и неподачи жалобы в Верховный суд, Насиров сможет приступить к исполнению обязанностей главы Фискальной службы.

Фотожаба с участием Романа Насирова появилась в одном из чатов в Telegram.

За основу картинки взято фото с Насировым из зала суда в момент, когда ему инкриминировали коррупционные правонарушения, в то же время он сам утверждал, что плохо себя чувствует и явился в суд на носилках и с одеялом.

"Разбуди меня, когда в должности восстановят", - просит Насиров санитара на фотожабе.

Как сообщал "Апостроф", летом 2019 года апелляционный админсуд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко переводится с главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций. То есть в очередной судебной инстанции была доказана невиновность экс-главы ГФС.