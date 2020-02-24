Появилась забавная фотожаба на Масленицу и традиции в Украине

Традицию выпекать блины и угощать ими друг друга на Масленицу, которая более популярна в России, чем в нашей стране, в сети высмеяли забавной картинкой.

Фотожабу опубликовал политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На средневековой картинке изображен повар, который варит что-то в котле, а также женщина, которая подходит к нему с предметами, похожими на блины, и по-русски предлагает ему угоститься. Тот отказывается от угощения, попросив на украинском языке не мешать ему варить борщ.

Напомним, что в этом году Масленица началась в понедельник, 24 февраля, и традиционно будет продолжаться целую неделю. Этот праздник сопровождается веселыми гуляниями, разжиганием костров, а также угощениями в виде блинов.

Как сообщал "Апостроф", эндокринологи предостерегают о том, что блины - достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, поэтому много их употреблять не нужно.