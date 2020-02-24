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Собаки больше не нужны? Сеть взорвалась из-за "идеи" Гончарука по продаже наркотиков

понедельник, 24 февраля 2020, 10:20
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В сети негодуют из-за заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что для выплаты ипотеки в Украине нужно продавать оружие или наркотики.

Об этом украинцы пишут в соцсетях.

"Чтобы выплачивать ипотеку за квартиру нужно торговать наркотиками или оружием - Гончарук. Конечно же он имел в виду, что и квартиры дорогие, и проценты высокие. Это правда. Но уже стоит научиться контролировать свои "изречения". Ты же премьер", - написал политический эксперт Валерий Клочок в Facebook.

За считанные часы новость стала одной из самых обсуждаемых в Украине, свое мнение украинцы активно пишут в комментариях.

"Теперь когда вас поймают на продаже наркотиков, вы сможете сказать, что вам премьер разрешил", "В голове потихоньку выстраивается новая экомика - допустим 100 кг кокса, это квартира, а 1 кг кокса - это 1000 элитных собак. Жду отчета как там дела с собако-коксовым запасом Украины", "Собаки были, теперь наркотики, что дальше? Почку продавать?", "Всем кто платит ипотеку - приготовиться к проверке", "Из собственного опыта?", "Премьер плохого не посоветует", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

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