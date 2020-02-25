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Больницы знают: врач сделала тревожное заявление о Новых Санжарах и рисках заражения коронавирусом

вторник, 25 февраля 2020, 13:10
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Украинцы, которых эвакуировали из Китая и поместили в санаторий Новых Санжарах, здоровы, однако если в стране зафиксируют вспышку коронавируса, то с обеспечением больниц могут возникнуть проблемы.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, прибывшие из Китая люди находятся под контролем, потому что прилетели из вирусной среды, однако на данный момент их состояние не вызывает вопросов.

"Они считаются "условно инфицированными". Поэтому все мероприятия вокруг них организуют таким образом, чтобы обезопасить окружающую среду от распространения. И если возникнет повышение температуры, больных сразу госпитализируют в избранные больничные учреждения с соблюдением всех норм. Больницы знают о том, что возможно поступление больных, и запасаются средствами индивидуальной защиты. Но, конечно, все происходит, как обычно в нашей стране. Только когда что-то происходит, поворачиваются лицом к людям", – говорит Голубовская.

Врач отмечает, что еще в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола в Африке, призывала укомплектовать инфекционные отделения средствами индивидуальной защиты.

"Пусть они лежат "мертвым грузом" и никогда нам в жизни не понадобятся. Потому что когда что-то случается, вы ничего нигде не купите - все разметают со скоростью звука. Должна отметить, что после 2014 года стало немного лучше, потому что раньше средств индивидуальной защиты не было вообще. Но надо очень много. В Китае уже потратили $ 10 млрд на локализацию вспышки, но костюмов не хватает, потому что их надо менять раз в 4 часа. Врачи в подгузниках ходят, чтобы лишний раз не снимать костюм", – отмечает медик.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.

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