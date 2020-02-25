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Еще пять лет "тени": эксперты отличились странным заявлением о легализации игорного бизнеса

вторник, 25 февраля 2020, 16:03
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Налог на валовой доход для игорного бизнеса (так называемый налог на GGR) следует отложить, пока не заработает государственная система мониторинга игорки, что может занять от 1,5 до 5 лет.

Такое мнение высказали сразу несколько экспертов-политологов и экономистов в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Апострофа".

Логика экспертов в следующем: что если уж текущий законопроект о легализации игорки предусматривает отсрочку введения системы мониторинга, то проще отменить налог, чем сначала решить именно эту проблему.

"Эффективное администрирование (налогов, - ред.) возможно лишь при эффективной системе онлайн мониторинга… Не может облагаться то, что нельзя эффективно администрировать. Соответственно, на период полтора - три - пять лет нужно непосредственно отказаться от налога на GGR, исходить только из ставки на налог прибыли предприятий и платы за лицензию", - считает директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Правда, эксперт не объяснил, как в таком случае эффективно администрировать налог на прибыль, ведь при отсутствии мониторинга - никто не мешает операторам указывать нулевую, а то и вовсе отрицательную прибыль.

Аналогичное мнение синхронно высказали и другие участники пресс-конференции - политолог-международник Антон Кучухидзе, политический эксперт Владимир Воля, экономический эксперт Виктор Скаршевский и доктор политических наук Петр Олещук.

В частности, Владимир Воля, в ответ на вопрос "Апострофа" объяснил, что внедрение системы мониторинга - этот длительный процесс, ведь нужно "собрать статистику", а также кроме технической части - предусмотреть аппарат людей, которые этим будут заниматься. Именно на это, по его мнению, и потребуется значительное время: до 5 лет, о которых ранее сказал его коллега Николай Мельник.

Впрочем, эксперты отметили, что не исключено, что система онлайн мониторинга может заработать и раньше.

С подобной логикой не согласны ведущие мировые эксперты в сфере игорного бизнеса. По их мнению, если по поводу размера налога на GGR и других налогов действительно можно вести дискуссию, то опоздание с созданием системы мониторинга - может вообще нивелировать идею легализации.

Так, эксперт в сфере азартных игр и лотерей Филипп Влемминк считает абсолютно неверным шагом выдачу лицензий при невозможности проконтролировать поступления.

"Я этот вопрос поднимал в профильном комитете украинского парламента: нет логики в том, чтобы сначала выдавать лицензии, а потом пытаться устанавливать систему контроля. Это конфликтует с логикой любого законотворчества, как процесса установления правил в обществе. Такой подход создаст хаос – каждый из операторов будет делать, что захочет. Это чревато большими проблемами для страны – потерей репутации, в том числе и перед Европейским Союзом ", – полагает Влемминк.

Другие эксперты, с которыми общался "Апостроф", также отмечали, что легализация без системы контроля - суть создание того же теневого бизнеса, поскольку государство не сможет отследить финансовые потоки в игорных заведениях. При этом, по мнению экспертов, в развертывании системы мониторинга нет ничего сверхсложного, а срок в 1,5 или больше лет - сильно завышен. Ведь если к делу подойти профессионально, на внедрение такой системы, включая подготовку специалистов, может понадобиться всего от трех или чуть больше месяцев.

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