Тилль Линдеманн после скандального порноклипа выпускает сборник стихов: о чем в них говорится

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн, который попал в громкий скандал с порноклипом, в начале марта опубликует сборник стихов.

Об этом сообщает RollingStone.

Сборник будет называться "100 стихов". Он будет опубликован Kiepenhauer & Witsch 5 марта.

Отметим, что это уже третья книга стихов певца. Предыдущие назывались - "Нож" и "В тихой ночи".

"Тиль Линдеманн известен как певец и автор песен из Rammstein. Несмотря на это, он пишет стихи более 20 лет. Его часто короткие, острые стихи поражают, удивляют и шокируют читателей. Тексты Тилля Линдеманна напоминают традиции немецкой поэзии начиная с романтического периода. В них поднимаются такие темы как Природа, Тело, Одиночество, Насилие, Любовь, Зло. Животные инстинкты, Боль, Красота, Язык, Смерть, Секс… Тиль Линдеманн играет с классическими формами поэзии, стилистикой народных песен и всегда находит свою собственную тональность, которая также включает юмор и иронию", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас вокалист гастролирует со своим сольным проектом Lindemann, а скоро начнется следующий его тур с Rammstein.

Ранее "Апостроф" сообщал, что певица Светлана Лобода опубликовала фотоколлаж, на котором изображена с Ксенией Собчак и своим предполагаемым любовником, фронтменом групп Rammstein и Lindemann Тиллем Линдеманном.