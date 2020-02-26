В Карпатах бушует сильная непогода: опубликовано впечатляющее фото

Хоть и с опозданием, но все же настоящая зима пришла в украинские Карпаты, где по состоянию на утро 26 февраля идет мелкий снег. В частности, такая ситуация наблюдается на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. Также здесь опубликовали свежий кадр из Карпат, на котором видно, что здесь из-за снега практически нулевая видимость.

"По состоянию на 08:00 26.02.2020 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Падает мелкий снег. Ветер юго-западный 13 м / с. Температура воздуха -2°С", - отмечают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети публиковали впечатляющее фото заснеженных украинских Карпат, с сугробами и снежными заносами.