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Родина всегда одна: украинские патриоты устроили интересную "диверсию" под носом у боевиков, фото

четверг, 27 февраля 2020, 09:25
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Во временно оккупированном Луганске украинские патриоты расклеили на электроопорах листовки с тризубами и напоминанием, что родиной для жителей Донбасса остается Украина.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале donetchanyn.

На снимке можно увидеть столб электропередач, на котором наклеена листовка со словами: "Можно не соглашаться с властью, но это не повод предавать свою страну. Власть меняется, а Родина всегда одна". Под этой фразой изображен малый герб Украины - тризуб.

Как сказано в подписи к опубликованному снимку, его прислали из временно оккупированного Луганска.

Кстати, такие "диверсии" на Донбассе патриоты Украины проводят не первый раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированный Донбасс отправили открытки с воздушными шарами в цветах флага Украины.Такую "посылку" заметили в небе над оккупированной российскими боевиками территорией.

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