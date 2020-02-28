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Чем грозит эпидемия коронавируса Украине: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера

пятница, 28 февраля 2020, 21:10
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Вечером в пятницу, 28 февраля, в студии шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером обсудят угрозу коронавируса для Украины и мира.

В рамках программы выступят доктор Евгений Комаровский, вице-премьер Денис Шмигаль, министр экономики Тимофей Милованов, глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и другие.

Кроме коронавируса обсуждать также будут вопрос децентрализации в Украине.

Начало трансляции – в 21:00.

Как сообщалось ранее, случай заболевания коронавирусом подтвердили в странах-соседках Украины: Беларуси, Грузии, Румынии и Литве.

Напомним, подробнее о рисках появления коронавируса в Украине читайте в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.

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