Людей массово уволили: в Украине подписали указ о "чистках" в важном ведомстве, фото

Председатель комиссии по реорганизации Игорь Буграк 27 февраля подписал приказ о массовых увольнениях сотрудников Государственной аудиторской службы.

"Апостроф" публикует скан документа.

Одним из последствий такой реформы может стать невозможность раскрытия преступлений и сделок министров и чиновников Кабмина.

Напомним, начало этому положено еще в октябре 2019 года, Министром Кабинета Министров Дмитрием Дубилетом сделано заявление об установлении численности Держаудитслужбы на уровне 400 человек и сокращении штата на 90%.

Координация деятельности Государственной аудиторской службы (численность 3,3 тыс. работников, из них 2,7 тыс. в региональных подразделениях) до 20 октября 2019 осуществлялась непосредственно Кабинетом Министров, что обеспечивало независимый финансовый контроль.

Постановлением Кабинета Министров от 20 октября 2019 № 879 Государственную аудиторскую службу подчинено министру финансов, чем создана возможность влияния на контролирующий орган и нивелирование объективным и беспристрастным принятием ею решений при проведении мероприятий государственного контроля.

По предложению министра финансов Оксаны Маркаровой численность работников сокращена на 30 процентов.

На основании предложений Маркаровой премьер-министр Алексей Гончарук подписывает поручение от 20 октября 2019 по обеспечению сокращения штатной численности работников органов Держаудитслужбы на 30 процентов.

Но на этом сокращение численности аудиторов не заканчивается. В феврале 2020 руководителем Офиса финансового контроля без всякого конкурса избирается Буграк Игорь Михайлович, первым решением которого становится ликвидация территориальных отделений Держаудитслужбы. По представлению Маркаровой вносится предложение о ликвидации и последующем сокращении численности. На этот раз на 85 процентов.

Подробнее о том, какие большие изменения ждут всех украинских силовиков, читайте в материале "Апострофа": Силовиков Украины ждут большие перемены: экс-СБУшник о самых интересных и скандальные вещи .