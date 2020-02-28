Захват заложников в суде Одессы: появились новые фото и видео с преступником

Правоохранителям удалось обезвредить преступника, который пытался захватить Приморский райсуд Одессы.

Об этом сообщает полиция Одессы.

Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя гранатой в здании суда. Это случилось в тот момент, когда мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку", он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя.

Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой. Настоящий боеприпас или нет, установят эксперты.

"Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход", - говорит полицейский.

После инцидента обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Суд постарается максимально быстро и непредвзято рассмотреть его дело.

"Кроме того, ему будет предоставлена помощь психологов, потому что он находится в очень сложном психическом состоянии", - сказал Олег Бех.

Действия обвиняемого предварительно квалифицировали по ст. 379 и 345 УК Украины — "посягательство на жизнь судьи" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Фото: Думская

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