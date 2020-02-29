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Идут в Москву изгонять Путина: сети повеселило видео странной военной акции в России

суббота, 29 февраля 2020, 17:00
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Сеть позабавило видео с российскими военнослужащими, которые участвуют в пешем переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы.

Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент они преодолели в общей сложности около 3 тыс. км. Военнослужащие преодолели горно-холмистые, заболоченные, лесистые районы маршрута.

Сейчас военнослужащие идут по территории Иркутской области. Основным способом передвижения команды является пеший марш с использованием лыж. Более равнинные участки преодолеваются военными при помощи снегоходов "Варяг" путем связки и движения на фаллах.

Переход до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс.км начался 28 января в Хабаровске. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военных в столицу ожидается 7 мая.

В сети шутят над такой инициативой россиян.

"Идут в Москву изгонять Путина", "Чем-нибудь дельным заняться не судьба была", "Дурная голова ногам покоя не дает. В Союзе и то не было такой истерии в связи с победой", "Обалдеть у них сила духа", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 29 февраля, в российском селе Михайловка в разгар народных гуляний, посвященных празднику Масленицы, на большом экране начали показывать гей-порно.

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