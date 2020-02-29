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Первый день весны: лучшие картинки и смс-поздравления

суббота, 29 февраля 2020, 12:57
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Фото: Свой домик в деревне

1 марта - первый день весны, в который люди поздравляют друг друга с новым временем года и анонсируют, что совсем скоро проснется природа и будет совсем тепло.

"Апостроф" публикует самые яркие поздравления с праздником весны.

С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а улыбки и яркие цветы принесут вам счастье и радость.

***

С праздником весны! Улыбок, тепла, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, удивительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!

***

Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

***

От всего сердца поздравляю вас с началом весны! Пусть отогреются сердца от зимней стужи, пусть вместе с первыми лучами солнышка в ваш дом заглянет радость и тепло. Желаю новых впечатлений, общения с друзьями, позитива и удовольствия!

***

С первым днем весны, со временем вдохновения, влюбленности и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, отдаться чувствам и положительным эмоциям! Сияй, как ласковое весеннее солнышко!

***

Поздравляю вас с наступлением долгожданной весны, несущей в себе новые надежды, мечты, цели и планы. Пусть весенний ветер перемен ворвется в вашу судьбу и ознаменует исполнения желаний и счастья!

Как сообщал "Апостроф", россиянам на День защитника отечества, который там отмечают 23 февраля, подарили пивные танки.

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