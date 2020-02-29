Появилась фотожаба на ликвидацию турками войск Путина в Сирии

В сети показали фотожабу после того, как войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и было убито много военных.

Картинку разместил блогер Александр Бабак на своей Facebook-странице.

"Пацан сказал - пацан сделал. Турецкий солдат демонстрирует шеврон, снятый с погибшего российского солдата в Сирии", - написл он.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Турция нанесла мощные воздушные удары по сирийской армии Башара Асада в провинции Идлиб. Данная атака стала ответом на действия правительственный войск Сирии, которые 27 февраля совершили атаку по позициям турецких военных в Сирии. Тогда в результате удара с воздуха погибло не менее 33 турецких военных.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара.