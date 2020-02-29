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В Украине не будут работать банкоматы Приватбанка и "Приват24": названы дата и причина

суббота, 29 февраля 2020, 16:51
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В ночь на воскресенье, 1 марта, банкоматы, терминалы и система Privat24 Приватбанка не будут работать из-за обновления систем.

Об этом на своей Facebook-странице пресс-служба Приватбанка.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - говорится в сообщении.

При этом, в Приватбанке заверили, что уже с 7 утра воскресенья, 1 марта, все системы будут стабильно работать.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября 2019 года, в работе платежных систем и онлайн-приложений "ПриватБанка" произошел сбой.

Также в сети был опубликован рейтинг самых надежных банков Украины, по мнению известной инвестиционной компании. Приватбанк вошел в десятку рейтинга.

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