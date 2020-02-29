В Украине поставили необычный рекорд: фото масштабной акции

В Украине прошла всеукраинская акция "Зігрій людину", которую организовали волонтеры.

Об этом сообщает блогер Андрей Борода на своей Facebook-странице.

Суть мероприятия - отдать одежду тем, кто не может себе позволить ее купить, и при этом не уронить достоинство нуждающихся людей.

Акция прошла во всех областях Украины. А в Киеве она состоялась на Русановской набережной, напротив дома №22. Для участия волонтеры принесли свои теплые куртки, пальто и пуховики.

Под хештегом #зігрійлюдину в сети делятся фотографиями с места проведения акций.

Как сообщал "Апостроф", 23 февраля в Праге (Чехия) россияне устроили скандал во время фотовыставки "Мы. Мамы. Сильные" о женщинах, потерявших своих сыновей во время войны на Донбассе.