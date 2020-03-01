Будет штормить, но жара близко: синоптик заинтриговала украинцев прогнозом

В понедельник, 2 марта, в Украине будет ветрено и местами дождливо.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"В понедельник в Украине практически повсеместно будет ветрено. Южный ветер будет достигать штормовых значений, поэтому держите шляпы и то, что под шляпами, обеими руками, чтобы ничего не сдвинулось", - предупредила она.

По ее словам, температура воздуха обещает быть умеренной, в течение дня +5… +10 градусов, но без дождей не обойдется.

"Дожди в понедельник пройдут на западе и севере, а на востоке, юге и в центре будет преобладать сухая воздушная масса", - отметила Диденко.

Что касается Киева, то здесь ожидается облачная влага и ветреная погода, небольшой дождь и +6…+8 градусов.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погодных сюрпризах, которые припасла весна для украинцев.

Подробнее о том, какой же будет погода в первые дни весны, читайте в материале "Апострофа": В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры.