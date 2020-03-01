Какой будет погода в Украине в первый день весны: синоптики дали прогноз

В воскресенье, 1 марта, в Украине будет тепло, а в большинстве областей солнечно и сухо.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшие дожди пройдут только в Луцкой, Львовской и Закарпатской областях. В общем на Западе будет солнечно, дневная температура воздуха установится на уровне +6...+11 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров покажут -2...+2 градуса.

На востоке страны обещают +7...+9 градусов днем и -1...-4 градуса ночью. На юге в дневное время суток будет +8...+11. На севере - 7-9 градусов тепла. Так же и в центральных регионах. Сухо и солнечно, ветер южный 7-12 м/с.

В Киеве в первый день весны также без осадков. Днем температура поднимется до +7...+9 градусов, а ночью термометры покажут 0...-2 градуса.

Как сообщал "Апостроф", в Украину идет теплая весна, а синоптики пообещали рекордные температуры.