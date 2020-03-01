Последний день Масленицы: лучшие поздравления и открытки

1 марта 2020 года украинцы отмечают последний день Масленицы. Традиционно данный праздник отмечают в честь прихода весны.

По традиции, всю неделю наши предки устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.

Представляем вам лучшие поздравления, посвященные празднику:

Ура! Закончилась зима!

Неделя блинная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,

Встрепенитесь от зимы.

Пусть отныне в жизни будут

Только солнечные дни!

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Масленица к нам пришла И веселье принесла! Всем желаю нагуляться, Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать, Чтоб еще счастливей стать, Чтобы в каждый дом добро Вместе с праздником пришло!

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Поздравления с Масленицей в стихах

С масленицей поздравляю, На блины к себе зову! Стол большой я накрываю — Вас сегодня в гости жду!

Я сегодня вам желаю: Солнца яркого, тепла, Счастья без конца и края, Чтоб в душе весна цвела!

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Поздравления на Масленицу: смс Масленица к нам пришла,

Значит скоро, уж, весна!

Всем желаю в этот праздник:

Теплоты, любви, добра!

***

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

Также мы подготовили открытки к празднику:

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