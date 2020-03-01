Последний день Масленицы: лучшие поздравления и открытки

1 марта 2020 года украинцы отмечают последний день Масленицы. Традиционно данный праздник отмечают в честь прихода весны.
По традиции, всю неделю наши предки устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.
Представляем вам лучшие поздравления, посвященные празднику:
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
***
Масленица к нам пришла И веселье принесла! Всем желаю нагуляться, Блинов вкусных наедаться!
Будем песни петь, плясать, Чтоб еще счастливей стать, Чтобы в каждый дом добро Вместе с праздником пришло!
***
Читайте также: С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления
Поздравления с Масленицей в стихах
С масленицей поздравляю, На блины к себе зову! Стол большой я накрываю — Вас сегодня в гости жду!
Я сегодня вам желаю: Солнца яркого, тепла, Счастья без конца и края, Чтоб в душе весна цвела!
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
Поздравления на Масленицу: смс Масленица к нам пришла,
Значит скоро, уж, весна!
Всем желаю в этот праздник:
Теплоты, любви, добра!
***
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
Также мы подготовили открытки к празднику:
Также читайте: Прощеное воскресенье в 2020 году припадает на 1 марта - в этот день принято просить прощения у родных, близких, знакомых, которых умышленно или нечаянно могли обидеть.