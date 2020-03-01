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Появилась забавная фотожаба на громкое решение Зеленского по созыву Рады

воскресенье, 01 марта 2020, 09:03
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В сети появилась забавная фотожаба на то, что президент Украины Владимир Зеленский собирает в среду, 4 марта, внеочередное заседание Верховной Рады.

Фото опубликовано в Telegram политтехнолога Алексея Голобуцкого.

Автор использовал кадр из известного советского фильма.

Фотожаба подписана "СМИ: Зеленский созывает внеочередное заседание ВР". И реакция главного героя на это: "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера".

Напомним, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Также на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, где могут рассмотреть вопрос про избрание нового премьер-министра.

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