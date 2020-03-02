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Когда Украина перейдет на летнее время: точная дата и советы медиков

понедельник, 02 марта 2020, 03:10
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Фото: Facebook

Украина перейдет на летнее время в ночь с 28 на 29 марта - ровно в 03:00 часы нужно будет перевести на час вперед.

Традиционно такая процедура происходит в последнее воскресенье марта.

Считается, что перевод часов может серьезно пошатнуть здоровья, особенно тех, у кого есть хронические болезни. Медики советуют готовиться к нему заранее

Вмешательство в суточные ритмы влияет на здоровье сердца: согласно исследованиям, в три следующих рабочих дня сильно возрастает риск сердечных приступов. Кроме того, увеличивается число ДТП.

Медики советуют накануне перевода часов отказаться от кофеина, не использовать гаджетов перед сном, больше времени проводить на свежем воздухе, правильно питаться и заниматься спортом или хотя бы делать утреннюю зарядку.

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