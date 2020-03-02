Знали, что могут умереть? Всплыли новые детали роковой вечеринки блогерши в России

В сети появились подробности смертельной "банной" вечеринки российской блогерши Екатерины Диденко (аптечный РЕВИЗОРРО), на которой погибли три человека.

Об этом сообщает Lshot в Telegram.

Погибшего мужа Екатерины Валентина Диденко при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно. Валентин заявил, что он в курсе и даже возьмёт с собой специальный датчик.

Для вечеринки он закупил 60 кг сухого льда.

Кроме того, в сети появилось аудио разговора Валентина с менеджером компании, где он заказывал сухой лёд для вечеринки в сауне. Звонившая девушка предупредила Диденко о возможных ожогах.

Напомним, что причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн, потому что гостям после бани показалось, что вода стала слишком теплой. Вследствие произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких.

Как сообщал "Апостроф", известная блогер Екатерина Диденко, устроившая вечеринку по случаю день рождения, где трое человек погибли, еще трое попали в больницу, давно заигрывала со смертью.

Также, изначально стало известно, что на вечеринке у Диденко погибли двое человек, позже их число увеличилось.