Кабмин занялся "дерибаном" стратегических объектов: всплыли скандальные детали

Во вторник, 3 марта, на экстренном внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о включении в список приватизации ряда важных предприятий.

Об этом "Апострофу" сообщили источники в Кабмине.

В список приватизации были включены, в частности: ГАК "Хлеб Украины", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Артемсоль", АО "Первый киевский машиностроительный завод". При этом, как отмечается, в повестку этот вопрос включен не был.

В сферу управления Фонда госимущества были переданы ГП "Житомирторф", "Киевторф", "Ровноторф", "Сумыторф", "Черниговторф", "Волыньторф" и другие.

Кроме того, как сообщается, правительство приняло решение ликвидировать все территориальные подразделения Государственной аудиторской службы. Было уволено более 2,5 тысяч человек.

"Постановление вопреки регламенту Кабинета министров Украины принято без согласования Министерства экономики, стороны профсоюзов и работодатели", – сообщили источники.

Подробнее о теме приватизации в Украине читайте в материале "Апострофа": Продаем все: спасет ли Украину "зеленая" приватизация.