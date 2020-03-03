RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 марта

14:19
Не люблю говорить "нет": Дэниэл Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера Lime
14:12
В Украине будет почти апрель: синоптик обрадовала потеплением
13:50
Художник надел огромную маску на самое высокое здание Ирана - пока это лучший ролик о коронавирусе Lime
13:40
Кабмин занялся "дерибаном" стратегических объектов: всплыли скандальные детали
13:32
Нужно просто перестать болеть: сеть взорвалась из-за первого случая коронавируса в Украине
13:30
Китайский дизайнер вдохновился Бэтменом и придумал доспехи против коронавируса: фото Lime
13:10
Есть ли лекарства и какой риск умереть: Кабмин запустил сайт с информацией о коронавирусе
13:05
Вспышка коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление о "пропаже" масок
12:35
Началось! Появилась меткая фотожаба на вспышку коронавируса в Украине
12:25
Не время умирать: из-за коронавируса фанаты попросили отложить премьеру нового Джеймса Бонда Lime
12:10
Сын Елизаветы II так старался впечатлить модель, что позволил ей согрешить в святая святых королевы Lime
11:37
Оскароносного актера обвинили в изнасиловании 14-летней девочки Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кабмин занялся "дерибаном" стратегических объектов: всплыли скандальные детали

вторник, 03 марта 2020, 13:40
переглянути новину українською

Во вторник, 3 марта, на экстренном внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о включении в список приватизации ряда важных предприятий.

Об этом "Апострофу" сообщили источники в Кабмине.

В список приватизации были включены, в частности: ГАК "Хлеб Украины", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Артемсоль", АО "Первый киевский машиностроительный завод". При этом, как отмечается, в повестку этот вопрос включен не был.

В сферу управления Фонда госимущества были переданы ГП "Житомирторф", "Киевторф", "Ровноторф", "Сумыторф", "Черниговторф", "Волыньторф" и другие.

Кроме того, как сообщается, правительство приняло решение ликвидировать все территориальные подразделения Государственной аудиторской службы. Было уволено более 2,5 тысяч человек.

"Постановление вопреки регламенту Кабинета министров Украины принято без согласования Министерства экономики, стороны профсоюзов и работодатели", – сообщили источники.

Подробнее о теме приватизации в Украине читайте в материале "Апострофа": Продаем все: спасет ли Украину "зеленая" приватизация.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности

Минздрав под капельницей: кто провалил реформу медицины

Потепление до +20 и заморозки: синоптики озвучили прогноз на неделю

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: