Продаем все: спасет ли Украину "зеленая" приватизация

Новая украинская власть приступает к масштабной приватизации государственного имущества. Всего предполагается продать порядка 500 объектов, в том числе несколько крупных, которые должны принести бюджету миллиарды гривен. Однако в последние годы приватизация в Украине практически стояла на месте, несмотря на многообещающие планы - поэтому на сегодня есть большие сомнения, что в 2020 году что-то принципиально изменится. "Апостроф" разбирался, почему у приватизации в нашей стране непростая судьба, и как сделать ее "success story".

Кабинет министров передал Фонду госимущества (ФГИ) 415 государственных предприятий для приватизации. Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца текущего года передать ФГИ для последующей продажи 500 госпредприятий, в том числе 5 наиболее приоритетных объектов для большой приватизации. Таким образом, правительство частично уже выполнило поручение главы государства. А оставшиеся предприятия наверняка в скором времени поступят в распоряжение ФГИ.

Как заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, ни одно из предприятий "не является стратегическим и не выполняет уникальную сервисную функцию". Кроме того, большинство из предприятий находятся в критическом финансовом состоянии.

На самом деле, в Украине в госсобственности находятся порядка 3,5 тысячи предприятий. При этом большинство из них действительно нерентабельны. В связи с чем достаточно давно – еще до прихода к власти нынешней команды - разрабатываются планы по существенному сокращению количества госпредприятий: частично путем ликвидации наиболее безнадежных, частично за счет их приватизации.

История неуспеха

В Украине у приватизации непростая судьба. Еще на заре независимости наиболее привлекательные объекты госсобственности перешли под контроль людей, которых принято называть олигархами. Из-за того, что Украина в 1990-е находилась в перманентном кризисе, многие предприятия достались их нынешним владельцам за бесценок. В "нулевые" жизнь в стране начала налаживаться, и интерес к оставшимся в собственности государства объектам повысился. В том числе, со стороны иностранных инвесторов.

Пожалуй, наиболее известным примером проведения успешной приватизации в Украине является продажа "Криворожстали" в 2005 году. Но даже здесь не обошлось без скандала. За год до этого ОАО "Криворожсталь" продали консорциуму "Инвестиционно-металлургический союз", конечными бенефициарами которого были бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. За 93,02% акций компании олигархи заплатили 4,26 миллиарда гривен (800 миллионов долларов по текущему на то время курсу).

После победы на президентских выборах Виктора Ющенко "Криворожсталь" в 2005 году реприватизировали, после чего повторно выставили на продажу. 24 октября 2005 года приватизационный конкурс выиграла компания Mittal Steel Germany GmbH индийского миллиардера Лакшми Миттала. Покупатель заплатил за все те же 93% акций "Криворожстали" (получившая с того времени название "Арселор Миттал Кривой Рог") 24,2 миллиарда гривен (4,8 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше стартовой цены и в шесть раз - суммы, за которую завод был продан в 2004 году (чистая прибыль государства от продажи составила 4 миллиарда долларов, так как 800 миллионов долларов пришлось вернуть Ахметову и Пинчуку).

АрселорМиттал Кривой РогФото: Getty images

Недоходное дело

Впрочем, в последующие годы нашей стране в плане приватизации похвастаться особенно нечем. Среди последних крупных продаж стоит вспомнить скандальную приватизацию телекоммуникационного гиганта "Укртелеком" в 2011 году – его продали за 10,57 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов) единственному участнику конкурса (в лучших традициях приватизации по-украински) ООО "ЕСУ", которым на то время владел австрийский концерн EPIC. Как выяснилось позже, конечным бенефициаром компании оказался еще один украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который в 2013 году перепродал "Укртелеком" Ринату Ахметову. Тот вроде как не доплатил, в связи с чем олигархи некоторое время судились в международных инстанциях. Однако осенью текущего года стороны решили вопрос мировым соглашением.

В последнее время, несмотря на экономические трудности, в доходную часть госбюджета по статье "приватизация" из года в год вносятся солидные суммы – порядка 20 миллиардов гривен, однако продажа госсобственности приносит существенно меньше. Так, в 2018 году план приватизации был выполнен всего на 1,5% и обеспечил доходы госказне в размере всего около 300 миллионов гривен вместо 21 миллиарда.

Такое хроническое невыполнение доходной части бюджета является скрытым бюджетным дефицитом, который покрывается за счет заимствований. В 2019 год Украина существенно нарастила предложение своих облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), средства от размещения которых как раз и идут на покрытие дефицита.

В бюджете на 2020 год доходы от приватизации, несмотря на громадье планов, намного скромнее – всего 6 миллиардов гривен. При этом между малой и большой приватизацией суммы доходов поделены пополам - по 3 миллиарда гривен. И это странно, так как для малой приватизации сумма слишком большая, а для большой - вроде как маловато будет.

Открытый вопрос

Пока вопрос о том, что именно выставят на продажу, открыт. При этом весь список готовящихся к приватизации предприятий вряд ли нуждается в глубоком анализе, так как большинство из объектов - небольшие и, главное, убыточные. Куда важнее понять, что предложат потенциальным инвесторам в плане большой приватизации.

О предварительном перечне таких предприятий можно косвенно судить по информации о том, что в сентябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало назначение инвестиционных советников для продажи пяти крупных госкомпаний (по новому закону, объекты большой приватизации готовятся к продаже уполномоченными для этой задачи советниками). Речь идет об Объединенной горно-химической компании, "Угольной компании "Краснолиманская", фармацевтической компании "Индар", заводе "Электротяжмаш" и Одесском припортовом заводе. С последним связана целая череда скандалов, о которых ранее писал "Апостроф". Завод не могут продать, начиная с 2016 года. И пока совершенно непонятно, что принципиально изменится в плане улучшения ситуации вокруг предприятия в 2020 году.

Также пока неясна ситуация с энергогенерирующей компанией "Центрэнерго", которую не смогли продать ни в 2018, ни в 2019 году. Кстати, стартовая цена объекта (78,3% акций) была изначально определена в 5,99 миллиарда гривен. То есть, если в 2020 году компанию все же смогут продать, то для выполнения плана ничего больше приватизировать и не нужно.

Тепловая электростанцияФото: Getty images

Из Офиса президента также звучат предложения выставить на продажу госпредприятие "Укрспирт", которое, по оценкам ОП, должно принести бюджету не менее 5 миллиардов гривен.

Таким образом, даже по довольно скромным подсчетам приватизация 2020 года может обеспечить доходы, вдвое превышающие план.

Налетай, торопись!

Но найдутся ли покупатели на украинские госактивы? Ведь как известно, для танго нужны двое. В нашем случае - это продавец и покупатель. И, если выставить на продажу хоть все 3,5 тысяч госпредприятий, но желающих их купить не найдется, то никакая приватизация просто не состоится.

Еще в начале 2019 года на то время первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу, посетовал на то, что в Украине "большая приватизация — это большая проблема". Он отметил, что предлагаемые к продаже объекты госсобственности "никто брать не хочет".

Здесь есть один важный нюанс. В начале года исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в разговоре с "Апострофом" отмечал, что инвесторы, как внешние, так и внутренние, стараются не вкладываться в страну "на пике политической активности – то есть как минимум до прохождения полного цикла политической активности придется ждать". Тогда Украина готовилась к президентским и парламентским выборам. Но избирательный цикл благополучно завершился, Владимир Зеленский стал президентом, а его партия "Слуга народа" сформировала большинство в парламенте (сам Устенко при этом стал советником Зеленского). Может быть сейчас самое время продавать?

Инфографика / Апостроф

По мнению экономического эксперта Тараса Козака, в 2020 году что-то может получиться.

"Малая приватизация будет идти через систему "Prozorro. Продажи" (система электронных аукционов). За последние полгода, фактически после прихода новой власти, через эту систему активизировалась продажа малых госпредприятий, их имущества, сдача в аренду имущества, принадлежащего госпредприятиям, имущества, которое принадлежит муниципалитетам", - сказал он "Апострофу".

У вас купец, у нас товар

Что касается большой приватизации, то здесь сложнее.

"Очень важно правильно провести предпродажную подготовку. Лучше всего это будут делать инвестиционные советники, которые заинтересованы в получении определенного процента от продажи, чтобы продать дороже, - отметил Тарас Козак. - Будем надеяться, что первые такие объекты будут готовы к приватизации уже в первом квартале следующего года, и до конца 2020 года будет продано несколько знаковых объектов, которые раньше никак не могли дойти до продажи".

Но чтобы что-то продать, нужно будет приложить немало усилий. По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, Украина не является юрисдикцией, которой доверяют.

"Нужно делать хорошее road-show. Хорошие продавцы – это международные инвестбанки, поэтому здесь нужно не скупиться и нанимать лучших консультантов для продажи активов и гарантировать инвесторам безопасную работу в Украине. Это роль президента. Он как гарант Конституции в публичном поле должен участвовать в процессе привлечения иностранцев к приватизации", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Гарантировать инвесторам безопасную работу в Украине должен президентФото: president.gov.ua

Это касается и компании "Центрэнерго", за которую основная борьба (если компанию все-таки выставят на торги) развернется между внутренними инвесторами, учитывая, что этот объект входит в сферу интересов олигарха Игоря Коломойского.

Эксперт также отметил, что для успешной приватизации необходимо максимально упростить вход для инвесторов, а также поменять команды, которые будут готовить и проводить приватизационные конкурсы.

Тест для новой власти

Но успешная приватизация зависит не только от чисто технических вопросов.

"Государственные компании являются сладким куском пирога, который удобен для политиков, которые всегда стремились прийти к власти и оседлать денежные потоки. Из такого предприятия высасывается энергия, прибыль оседает в небольших компаниях вокруг него (где братья, кумовья и другие), а само предприятие загоняется в убытки. И всегда есть объяснение, что у нас война, кризис и так далее", - говорит Тарас Козак.

Не пойдет ли все по тому же сценарию и в 2020 году?

"А это уже тест для новой власти. Если (приватизация) получится, значит новая власть действительно новая. Если будет находиться масса причин, почему мы не может продать именно сейчас, потому что у нас, опять-таки, война, кризис, убытки, тогда будет все как раньше", - добавил эксперт.

Кроме того, никакой прозрачной приватизации не будет без проведения судебной реформы.

"Но я сегодня не слышу в публичном дискурсе, ни Кабинета министров, ни Офиса президента задач ускорить завершение судебной реформы. К сожалению, судебная система, как была таким инструментом, когда можно было решать вопросы за недорого, таким на сегодня и остается", - отметил Анатолий Амелин.

Бизнес-среда обитания

Но даже если все эти проблемы будут решены, далеко на факт, что покупатели на украинскую госсобственность найдутся. Что делать в этом случае - ждать, когда стоимость активов вырастет, или снижать цену?

Тарас Козак уверен, что лучше продать за любую цену, чем потом за счет государства докапитализировать компанию и погашать ее убытки.

Анатолий Амелин согласен, что ждать роста стоимости государственных предприятий не стоит, потому что цена может упасть еще больше.

"Мы и так ждем последние 20 лет непонятно чего. При этом разгосударствление – это один из инструментов ускорения экономики. Сама по себе экономика не покажет рост 40% за пять лет (именно такую цель поставил перед собой Кабинет министров - "Апостроф"), ведь рост – это следствие прихода инвесторов. А инвесторы - это появление компаний, у которых есть новые рынки сбыта, новые технологии, новые бизнес-процессы и иная бизнес-культура, которой Украине так не хватает", - подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Польша, проведя в свое время приватизацию, достаточно тесно интегрировалась в европейское экономическое пространство, потому что крупные активы были приобретены французами, немцами, британцами, что принесло в страну иные стандарты ведения бизнеса. Украина же, оставшись в локальной приватизации, во-первых, породила олигархов, во-вторых, сохранила бандитские принципы ведения бизнеса.

"Потому вопрос изменение бизнес-среды гораздо приоритетнее, чем продажа актива на 10%", - резюмировал Анатолий Амелин.