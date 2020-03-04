Часть суши уйдет под воду: человечество предупредили о масштабных изменениях к концу века

Из-за изменений климата на всей планете к 2100 году может исчезнуть половина песчаных пляжей в мире.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Phys.org.

По словам ученых из Объединенного центра Европейской комиссии, даже если человечество снизит количество выбросов, треть песчаных пляжей планеты все равно исчезнет.

При наихудшем сценарии к 2100 году Земля потеряет 49,5% песчаных пляжей, то есть, примерно 132 тысячи километров береговой линии. По более оптимистическому сценарию, который является более вероятным, к 2100 году будет потеряно 90 тысяч километров песчаных пляжей. При оптимистическом сценарии к 2100 году уровень моря поднимется на 50 сантиметров, при пессимистическом – на 84.

"Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них воздействие экстремальных погодных явлений, вероятно, будет сильнее", - заявил один из исследователей Микалис Вуздукас.

Некоторые страны, например США, уже готовят масштабные защитные системы, но в большинстве случаев такие масштабные инженерные конструкции построить будет невозможно. Наибольший ущерб понесет Австралия, за последующие 80 лет будет уничтожено около 15 тысяч километров пляжей. За ней идут Канада, Чили и США. В первую десятку стран, которые потеряют больше всего песчаных пляжей, входят также Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

Отмечают, что песчаные пляжи покрывают более трети мировой береговой линии, в основном в густонаселенных странах. Но новые сооружения, повышение уровня моря, штормовые волны после тайфунов или цунами, уменьшение отложений в реках разрушают береговые линии.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые снимки береговой линии, которые были сделаны за более чем 30 лет, начиная с 1984 года. Это позволило им определить, насколько сильно пострадает береговая линия в будущем.

Как сообщал "Апостроф", в Антарктиде в начале февраля метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений, так на базе Эсперанса на севере полуострова температура достигла 18,3 градуса Цельсия (64,9 по Фаренгейту).