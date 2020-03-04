RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

22:19
Убил и сжег девушку: появились фото и фамилия подозреваемого в зверской расправе в Харькове
21:57
Часть суши уйдет под воду: человечество предупредили о масштабных изменениях к концу века
21:38
В Черновцах новые подозрения на коронавирус: откуда приехали люди и какие у них симптомы
21:05
Украинские военные получили "прокачанную" бронетехнику: фото и видео
20:38
В Харькове произошла трагедия с 16-летним парнем: смерть хотят замять, фото
20:19
В Киеве машины такси попали в эпичное ДТП: опубликовано фото
19:59
Устроили пьяное ДТП и сбежали: в Киеве произошел возмутительный инцидент, видео
19:30
Впервые за 120 лет! Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" с использованием воды
19:25
13-летний сын Бритни Спирс пожелал деду смерти и признался, что его мать бросила музыку Lime
19:22
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: заявление штаба
19:07
В России противнику Путина устроили адский "сюрприз": опубликовано видео
19:05
Как приготовить грузинский суп харчо: рецепт и советы местной кухни Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Часть суши уйдет под воду: человечество предупредили о масштабных изменениях к концу века

среда, 04 марта 2020, 21:57
переглянути новину українською

Из-за изменений климата на всей планете к 2100 году может исчезнуть половина песчаных пляжей в мире.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Phys.org.

По словам ученых из Объединенного центра Европейской комиссии, даже если человечество снизит количество выбросов, треть песчаных пляжей планеты все равно исчезнет.

При наихудшем сценарии к 2100 году Земля потеряет 49,5% песчаных пляжей, то есть, примерно 132 тысячи километров береговой линии. По более оптимистическому сценарию, который является более вероятным, к 2100 году будет потеряно 90 тысяч километров песчаных пляжей. При оптимистическом сценарии к 2100 году уровень моря поднимется на 50 сантиметров, при пессимистическом – на 84.

"Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них воздействие экстремальных погодных явлений, вероятно, будет сильнее", - заявил один из исследователей Микалис Вуздукас.

Некоторые страны, например США, уже готовят масштабные защитные системы, но в большинстве случаев такие масштабные инженерные конструкции построить будет невозможно. Наибольший ущерб понесет Австралия, за последующие 80 лет будет уничтожено около 15 тысяч километров пляжей. За ней идут Канада, Чили и США. В первую десятку стран, которые потеряют больше всего песчаных пляжей, входят также Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

Отмечают, что песчаные пляжи покрывают более трети мировой береговой линии, в основном в густонаселенных странах. Но новые сооружения, повышение уровня моря, штормовые волны после тайфунов или цунами, уменьшение отложений в реках разрушают береговые линии.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые снимки береговой линии, которые были сделаны за более чем 30 лет, начиная с 1984 года. Это позволило им определить, насколько сильно пострадает береговая линия в будущем.

Как сообщал "Апостроф", в Антарктиде в начале февраля метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений, так на базе Эсперанса на севере полуострова температура достигла 18,3 градуса Цельсия (64,9 по Фаренгейту).

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности

Минздрав под капельницей: кто провалил реформу медицины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: