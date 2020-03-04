Илон Маск заплакал: "герой парковки" в Одессе отметился наглой выходкой и попал на фото

Жителей города Одессы обескуражил водитель экологически чистого электромобиля Tesla, который оставил свое транспортное средство прямо на зеленом газоне.

Фото этого "борца" за чистоту окружающей среды опубликовали в Telegram-канале Одесса INFO.

"Tesla пасется на газоне, как же это мило и экологично. Илон Маск заплакал", - сказано в подписи к опубликованному снимку.

Как видно, на фото экологический автомобиль занял не только тротуар для пешеходов, но и выехал на газон рядом с дорожкой.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 4 марта, жители Одессы своими силами убрали автомобиль "героя парковки", который заблокировал движение трамваев. Этот инцидент вызвал волну негодования среди одесситов.