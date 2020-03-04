В разы превышают заработок: активисты рассказали об авто и землях чиновника полиции Ивано-Франковска Михаила Банка

Михаил Банк занимает должность руководителя управления Департамента защиты экономики Национальной полиции в Ивано-Франковской области, его заработная плата составляет 205 тысяч гривен в год, при этом он смог приобрести состояние, которое несоизмеримо с его заработком.

Во владении Банка - элитные авто и три земельных участка вблизи курортного "Буковель", сообщает ОО "Антикоррупционный блокпост" со ссылкой на "Апостроф".

Михаил Банк приобрел автомобиль Land Cruiser 200, рыночная стоимость которого 60 тысяч долл, автомобиль оформлен на отца, а также Mitsubishi Pajero Wagon стоимостью 40 тысяч долл, оформленный как подарок в неденежной форме.

На посту главы Департамента защиты экономики Нацполиции Михаил Банк завладел тремя земельными участками в селе Поляница Ивано-Франковской области площадью 0,35 га и стоимостью от 150 тысяч долл. Земля расположена в заповедной зоне вблизи курорта "Буковель" и оформлена на отца. На территории участков ведется капитальное строительство гостиничного комплекса, стоимость которого, по оценкам специалистов, составила 5 млн долларов.

"Нами были направлены обращения в Министерство внутренних дел, в Государственное бюро расследований, открытый Офис НАБУ с требованием разобраться, как человек, который всю жизнь проработал в правоохранительных органах, сподобился на такие достижения, и уволить его с занимаемой должности. Однако мы не получили ответа", - говорится в сообщении ОО "Антикоррупционный блокпост".

Общественные активисты направили обращение к депутатам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и депутатам-мажоритарщикам Прикарпатья с требованием проявить активную позицию и отреагировать на указанные факты. Такое обращение от "Антикоррупционного блокпоста", в частности, получили депутаты Игорь Фрис, Макс Бужанский, Григорий Мамка, Вячеслав Медяник, Юлия Яцык, Николай Галушко, Владимир Тимофийчук, Эдуард Прощук, Оксана Савчук, Александр Матусевич, Зиновий Андреевич, Андрей Иванчук, Елена Винтоняк, Василий Мокан, Роман Мулик.

Осенью 2019 Кабинет Министров заявил о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции как коррупционной структуры. Решение Кабмина прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Эта структура не защищала бизнес, а мешала ему работать. Чаще всего через суд получали постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: извлекали из офиса компьютеры, бухгалтерию, а из кассы - деньги, документы. Так парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса "выкуп", - передает Правительственный портал.

Однако по неизвестным причинам дело остановилась и Департамент сих пор функционирует.