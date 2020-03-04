RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

16:30
Я никогда не поддерживала вторжения и действия России: Jerry Heil ответила хейтерам в сети Lime
16:18
Родители не успели: под Днепром школьница погибла страшной смертью
16:14
Есть два подтипа, один очень опасен: ученые сделали тревожное заявление о коронавирусе из Китая
16:09
Коррупция в киевском ГАСКе: СМИ рассказали о схемах руководительницы и подчиненного в ведомстве
15:59
Будет много случаев: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине
15:59
Зеленский собирается со срочным визитом в Новые Санжары: что происходит
15:57
Сестры Дженнер в бикини похвастались соблазнительными фото на розовом песке Lime
15:37
Под Львовом простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ: трогательные фото
15:31
Смертельный коронавирус из Китая атаковал офисы ЕС: есть первая "жертва"
15:09
В разы превышают заработок: активисты рассказали об авто и землях чиновника полиции Ивано-Франковска Михаила Банка
15:08
The Prodigy почтили память вокалиста - год назад Кит Флинт покончил с собой Lime
14:42
Илон Маск заплакал: "герой парковки" в Одессе отметился наглой выходкой и попал на фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В разы превышают заработок: активисты рассказали об авто и землях чиновника полиции Ивано-Франковска Михаила Банка

среда, 04 марта 2020, 15:09
переглянути новину українською

Михаил Банк занимает должность руководителя управления Департамента защиты экономики Национальной полиции в Ивано-Франковской области, его заработная плата составляет 205 тысяч гривен в год, при этом он смог приобрести состояние, которое несоизмеримо с его заработком.

Во владении Банка - элитные авто и три земельных участка вблизи курортного "Буковель", сообщает ОО "Антикоррупционный блокпост" со ссылкой на "Апостроф".

Михаил Банк приобрел автомобиль Land Cruiser 200, рыночная стоимость которого 60 тысяч долл, автомобиль оформлен на отца, а также Mitsubishi Pajero Wagon стоимостью 40 тысяч долл, оформленный как подарок в неденежной форме.

На посту главы Департамента защиты экономики Нацполиции Михаил Банк завладел тремя земельными участками в селе Поляница Ивано-Франковской области площадью 0,35 га и стоимостью от 150 тысяч долл. Земля расположена в заповедной зоне вблизи курорта "Буковель" и оформлена на отца. На территории участков ведется капитальное строительство гостиничного комплекса, стоимость которого, по оценкам специалистов, составила 5 млн долларов.

"Нами были направлены обращения в Министерство внутренних дел, в Государственное бюро расследований, открытый Офис НАБУ с требованием разобраться, как человек, который всю жизнь проработал в правоохранительных органах, сподобился на такие достижения, и уволить его с занимаемой должности. Однако мы не получили ответа", - говорится в сообщении ОО "Антикоррупционный блокпост".

Общественные активисты направили обращение к депутатам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и депутатам-мажоритарщикам Прикарпатья с требованием проявить активную позицию и отреагировать на указанные факты. Такое обращение от "Антикоррупционного блокпоста", в частности, получили депутаты Игорь Фрис, Макс Бужанский, Григорий Мамка, Вячеслав Медяник, Юлия Яцык, Николай Галушко, Владимир Тимофийчук, Эдуард Прощук, Оксана Савчук, Александр Матусевич, Зиновий Андреевич, Андрей Иванчук, Елена Винтоняк, Василий Мокан, Роман Мулик.

Осенью 2019 Кабинет Министров заявил о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции как коррупционной структуры. Решение Кабмина прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Эта структура не защищала бизнес, а мешала ему работать. Чаще всего через суд получали постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: извлекали из офиса компьютеры, бухгалтерию, а из кассы - деньги, документы. Так парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса "выкуп", - передает Правительственный портал.

Однако по неизвестным причинам дело остановилась и Департамент сих пор функционирует.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Что известно про первый случай коронавируса в Украине: все подробности

Минздрав под капельницей: кто провалил реформу медицины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: