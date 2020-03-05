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Блогеры рассказали о визите криминального авторитета к губернатору Харьковской области Кучеру

четверг, 05 марта 2020, 12:58
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В сети разгорелся скандал из-за парковки на тротуаре джипа известного в Харькове криминального авторитета Владимира Чепиля, тот нарушил правила дорожного движения напротив входа в Харьковскую областную государственную администрацию.

Фото опубликовал глава общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Он предположил, что вероятно, у авторитета состоялась встреча с главой ОГА Алексеем Кучером.

"Алексей Кучер, своим все, а чужим закон? Не забудьте лично проконтролировать. Автомобиль принадлежит одиозному преступному элементу Владимиру Чепилю", - написал он.

Издание "Комментарии" подтвердило информацию: внедорожник действительно принадлежит криминальному авторитету по кличке "Борода" Владимиру Чепилю. В Харькове уже фиксировали за "Бородой" нарушение ПДД на этом авто.

Фотографии из-под входа в ХОГА вызвали резонанс - блогер Елена Монова пишет о шлейфе скандалов, которые тянутся за Чепилем.

"Дядька яркий, шлейф судимостей тянется еще с нескучных девяностых, там и изнасилование, и вымогательство, и аферы с недвигой, и наркота. Разумеется, с отличной (полицейской) и даже сбу-шной крышей, без этого, сами понимаете, никак", — пишет она.

По ее мнению, вероятно, Чепиль встречался с самим Кучером.

"Общество выработало свод правил, по которому совершать порицаемые деяния публично должно быть стыдно. Как вот чиновнику встречаться на рабочем месте с откровенными бандюганами, чтобы порулить государственными делами. Машина Бороды перед зданием ХОГА — это (знак пренебрежения) каждому из нас. Конечно же, совершенно не обязательно, что "Борода" встречался с моим любимым таксидермистом-губернатором Кучером. Он вполне мог принести бутерброды уборщице. Ведь правда же?", — отмечает Монова.

В комментариях к посту Елены Моновой пользователи Facebook опубликовали фото как в сопровождении молодой девушки Владимир Чепиль покидал здание ХОГА и направлялся к авто.

Харьковский журналист Александр Костенко напомнил случай, когда глава ОГА Алексей Кучер осудил одного из активистов за нарушение ПДД: тот выехал на бордюр перед администрацией и зажег файер. Костенко предположил, что "Борода" мог встречаться с Кучером.

"Я не рассчитывал, что штаб губернатора хоть как-то отреагирует на новый зашквар, который полной калькой повторял ситуацию с пикетом поджигателя файеров. Так и случилось: штаб главы ОГА и сам глава ОГА сделали вид, что ничего не произошло. Что не въехал к ним под окна и не припарковался там коровник с блатными номерами. Что не вышел оттуда и не зашел в ОГА человек, которых политики в цивилизованном обществе обходят стороной. Что не продемонстрировал этот человек, как можно приезжать в гости к губернатору и публично указывать ему место в иерархии. Ничего не случилось, парни, просто теперь в Харькове знают не только то, что к вам по-хозяйски и не таясь заезжает кондовый криминалитет, но и что вы слово боитесь вякнуть против бандюка", - написал Костенко.

Губернатор Алексей Кучер не комментировал информацию о возможной встрече с криминальным авторитетом.

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