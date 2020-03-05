Картелей не будет: в Укравтодоре ответили на опасения вокруг новой методики строительства дорог

Несмотря на повышение требований к компаниям, которые будут выполнять работы по строительству, ремонту и содержанию автодорог национального значения, нельзя говорить о создании "картеля" из фирм, которые будут соответствовать критериям, при этом появятся предпосылки для повышения качества работ, привлечения иностранных участников и повышения конкуренции на тендерных торгах.

Об этом пишет УНИАН.

Накануне "Укравтодор" представил новую методику проведения тендерных торгов на дорожные работы. Основная новация - разделение дорог по категориям сложности и выдвижение исчерпывающего перечня требований тем компаниям, которые будут претендовать на работу на каждой из этих категорий. Международные организации, в том числе и представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры (CoST) многократно рекомендовали правительству и "Укравтодору" разработать единые правила игры, желательно приближенные к тем, по которым проводят такие закупки Мировой банк и ЕБРР, пишет издание.

Документ представляли в автодоре и обсуждали на круглом столе оппоненты методики. Среди главных претензий - сужение возможностей для участников рынка, которые не попадут под новые критерии. В "Укравтодоре" заявляют, что требования к квалификации, опыту, наличию лабораторий, людей, техники, асфальтных заводов - нормальная европейская практика, приводятся примеры США, Германии, Чехии, Италии, где требования к строителям крупных важных объектов не вызывают вопросов. Важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по 1-2 км, а выставлять на торги сразу крупные объекты по 30-50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы. Также оппоненты методики считают, что обязательное требование отзыва от предыдущих заказчиков - это искусственная возможность манипулировать участником. В "Укравтодоре" отвечают: отзыв становится важным в условиях, когда компании несут ответственность за эксплуатацию дороги после ремонта, выполняют гарантийные обязательства, а не только осваивают деньги на укладку асфальта иподтверждает, что выполнялся именно такой, аналогичный тип работ, как тот, на который собирается подаваться участник.

Опасения, что существующие "небольшие" компании будут вынуждены уйти с рынка, т. к. они не будут подходить под требования опыта, наличия техники и т. д., а большие создадут "картель", также безосновательно, считают в автодоре. По предварительным подсчетам, на каждую из категорий дорог могут быть квалифицированы 15-20 компаний, при том что международный опыт показывает, как нормальную практику работу на "национальном" уровне всего 3-5 фирм. Кроме того, рынок, наоборот, открывается, в том числе и для иностранных компаний, поскольку правила игры будут близкими к установленным МФО и понятными для международных игроков. Это только повысит конкуренцию, а значит - сделает дороги более выгодными для налогоплательщиков, удобными и качественными для пользователей. Что касается малых компаний, то на самом деле в этом году на строительство и ремонт дорог местного значения тоже выделены рекордные суммы - 22 млрд грн. И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже.