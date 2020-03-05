Волонтеры рассекретили российских морских пехотинцев, воевавших на Донбассе: фото

Волонтеры объединения Informnapalm обнаружили еще одного российского военного, который воевал на Донбассе - им оказался военнослужащий 61-й бригады морской пехоты Северного флота ВМФ РФ Николай Большаков.

Об этом говорится на сайте объединения, также представлены соответствующие доказательства.

Так, указывается, что российский военный сам опубликовал в социальных сетях фотографии с Донбасса, а также с места его срочной службы в с. Спутник в Мурманской области, РФ. Отмечается, что фотодоказательство датировано 2 марта 2016.

Волонтеры пишут, что его 61 подразделение бригады морской пехоты выехало якобы "на обучение" в Ростовскую область летом 2014 года, после чего через лагерь в Чертковском районе Ростовской области ворвалось в Украине. После этого Большаков оказался в Луганской области в городе Луганск, где и делал свои фото. На снимке волонтеры заметили образец военной техники РФ, похожий на БМД или артиллерийскую установку 2С9 "Нонна-С". В руках военного пулемет "Утес" с гнездом и оптическим прицелом.

В Informnapalm заметили интересный момент, который хорошо характеризует подготовку российских военных, воевавших против Украины на Донбассе - морской пехотинец Большаков просто забыл снять геотеги на одном из своих фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных вооруженных формирований, наемник из России Евгений Малаев по прозвищу "Танк".