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Зачем Зеленський ходил по рядам Ради: появился ответ депутата

четверг, 05 марта 2020, 10:00
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критическое выступление народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко во время рассмотрения Верховной Радой вопроса о назначении нового премьер-министра.

Об этом сообщает "Апостроф".

После выступления Гончаренко, президент Зеленский спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции "Европейской солидарности" и сказал Гончаренко "Никогда не переходите на личности". После этого президент ушел из зала.

"Я к этому отношусь философски. А личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины — Президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного", - прокомментировал Гончарук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде пояснил необходимость перезагрузки Кабинета министров тем, что в исполнительной власти нужен новый подход.

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