Блокада Крыма: местные фермеры четко описали, что не так с водой на полуострове

Проблем с питьевой водой в оккупированном Россией Крыму в данный момент нет, зато есть вопросы к ее качеству.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил фермер Александр Пискунов из Первомайского района, по территории которого проходит пересохший Северо-Крымский канал.

По его словам, основной источник питьевой воды - грунтовые воды. Говоря о качестве воды фермеры говорят, что вода в степи и до российской аннексии была солоноватой, но в последние три года появился отчетливый неприятный привкус.

"У нас в районе воду из крана уже давно никто не пьет. Ею поят скотину, поливают огороды и используют для прочих хозяйственных нужд. Воду для питья покупаем. Цена в пределах двух рублей за литр", - говорит Александр Пискунов.

Также он добавил, что оккупационные власти не заинтересованы в развитии сельского хозяйства на оккупированном полуострове. Их цель - сбывать в Крыму продукцию, которая была выращена в Краснодарском крае. В то же время российские чиновники и СМИ твердят, что в Крыму не могут удержать цены на мясо и молочку из-за Украины, которая перекрыла на полуостров подачу воды. Фермеры же утверждают, что водная блокада Крыма лишь косвенно повлияла на поголовье крупного рогатого скота.

"Раньше на каждое село в совокупности приходилось по 250, а то и 400 голов дойного скота. С нескольких молзаводов приезжали машины принимать молоко. Теперь поголовье идет под нож по двум основным причинам. Первое - дорогие корма. Вторая - скотину попросту негде пасти и негде заготавливать сено на зиму. Раньше поля под паром использовали для выпаса. Теперь, по российским законам, не должно быть "пустующих" земель. Иначе фермеры будут платить штрафы. Приходится обрабатывать. Получилась такая ситуация: у кого есть коровы в домашнем хозяйстве, у тех мало земли или вовсе нет наделов. У кого достаточно земли - тем не нужна скотина", - говорит Александр Пискунов.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": От оккупации до засухи: возможна ли в Крыму гуманитарная катастрофа