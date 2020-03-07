Старые схемы снова в "моде": копов в Одессе подозревают в похищении женщины и вымогательстве

В Одессе в похищении женщины и вымогательстве подозревают сотрудников Малиновского отдела полиции Одессы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую".

Похищение произошло поздно вечером в четверг, 5 марта, буквально в двух шагах от места работы полицейских - на улице Филатова, 70/1.

Копы схватили девушку прямо на улице, запихнули ее в "Тойоту Камри", принадлежащую одному из них, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками.

Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им 10 тысяч долларов, чтобы не сесть в тюрьму. Кристина, однако, оказалась крепким орешком и наотрез отказалась даже обсуждать с оборотнями в погонах эту тему. Ничего не добившись от похищенной, через час "общения" копы выбросили ее из машины и уехали.

Пострадавшая обратилась к коллегам преступников, которые быстро их нашли и задержали.

Открыто уголовное производство, в отделе полиции ведется служебное расследование.

Согласно материалам уголовного производства, открытого по признакам части 2 ст. 146 УК Украины ("незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных мотивов группой лиц"), 5 марта капитан полиции Константин П., старший лейтенант Алексей Г. и лейтенант Олег М. похитили 30-летнюю одесситку Кристину П. и целый час возили по городу, вымогая крупную сумму валюты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники спецподразделения КОРД в Днепре задержали четверых мужчин: по некоторым данным, их подозревают в похищении девушки.