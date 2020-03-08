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"Лебединое озеро" и военная форма: появились печальные фото празднования 8 Марта в Крыму

воскресенье, 08 марта 2020, 16:35
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Фото: Анатолий Штефан "Штирлиц"\Telegram

В аннексированном Россией Крыму провели странный праздник к 8 Марта.

Соответствующие фото опубликовал украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

"Оккупированный Крым... Праздник 8 марта в школе. Ранее были платьица и дискотека. Сейчас путлер-югенд и лебединое озеро", - говорится в подписи к снимкам.

Действительно, на некоторых из них можно увидеть девочек, на которых надеты костюмы в военном стиле, а парни танцуют танец, надев импровизированные юбки.

На некоторых видно, как девочки играют в странную игру, примеряя наряды милитаристического стиля на бумажных кукол.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

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