На оккупированном Донбассе назрела катастрофа с транспортом: боевики сделали признание, видео

На оккупированном Донбассе назрела серьезная проблема с общественным транспортом - его не обновляли с 2014 года, что признали сами боевики и их пособники.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Twitter.

"ДНРовцы жалуются: с 2014 года по настоящее время пассажирский автопарк практически не обновлялся. ДА НЕУЖЕЛИ! А что же случилось в 2014 году? Почему до 2014 года обновлялся, а теперь нет?" - отметил он в подписи к ролику.

Казанский добавил, что сейчас улицами Донецка ездят "ржавые корыта", а вот до оккупации регулярно закупались новые автобусы, троллейбусы и трамваи.

ДНРовцы жалуются: с 2014 года по настоящее время пассажирский автопарк практически не обновлялся.



ДА НЕУЖЕЛИ! А что же случилось в 2014 году? Почему до 2014 года обновлялся, а теперь нет? pic.twitter.com/00IDXa6wLQ — Денис Казанський (@den_kazansky) March 7, 2020

На пост бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежее фото с Донбасса, где из-за аномального тепла распустились деревья.